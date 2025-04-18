Расплачивающемуся чужой картой петербуржцу предъявили обвинение

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в краже денежных средств с банковского счета.

Согласно материалам следствия, 10 января 2025 года обвиняемый в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, обнаружил утерянную банковскую карту и принял решение использовать ее в корыстных целях, сообщает пресс-служба Прокуратуры города на Неве.

После успешной первой покупки, он совершил ряд других приобретений, расплачиваясь найденной картой за продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия. В результате противоправных действий обвиняемого со счета потерпевшего было списано более чем 10 тысяч рублей.

Владелец карты, обнаружив несанкционированные списания, незамедлительно обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже. Теперь уголовное дело передано в Невский районный суд, который рассмотрит его по существу.