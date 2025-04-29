Финансовые проблемы «Ленфильма» заметил Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку деятельности киностудии «Ленфильм» после заявления ее генерального директора Натальи Андрющенко о серьезных юридических и финансовых проблемах, препятствующих полноценной работе студии.

Андрющенко рассказала о передаче прав на показ фильмов из «золотой коллекции» «Ленфильма» в частные руки, что, по ее мнению, противоречит интересам национального достояния, сообщает пресс-служба СК России.

Ранее Следственный комитет Санкт-Петербурга уже проводил доследственные проверки по заявлениям руководства «Ленфильма» о противоправных действиях. Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олега Бобкова представить доклад о результатах этих проверок и направить материалы в центральный аппарат ведомства для дальнейшего изучения.

Кроме того, глава СКР поручил Главному следственному управлению СК России начать новую доследственную проверку, учитывая как новые заявления Андрющенко, так и ранее полученные данные. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.