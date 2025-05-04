Петербуржцы пожаловались на шум работы ночных заведений на Рубинштейна

Жители улиц, прилегающих к улице Рубинштейна, выражают недовольство в связи с шумом от ночных заведений в Петербурге.

Несмотря на заявления властей о борьбе с подобными барами, проблема не только не решена, но и значительно усугубилась, отмечают активисты в паблике «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте».

Они утверждают, что закрытие заведений на Думской улице привело лишь к их распространению по всему центру города, включая жилые кварталы, прежде отличавшиеся тишиной.

Граждане жалуются на постоянный шум, работу ночных клубов и баров с музыкальным сопровождением до самого утра, нарушение закона о тишине, а также на присутствие зазывал, стриптиз-баров и кальянных. Ситуация осложняется размещением веранд у ночных заведений, которые, по мнению жителей, увеличивают уровень шума и привлекают посетителей, нарушающих общественный порядок.

Общественники требуют немедленного прекращения «ночного беспредела», предлагая конкретные меры: введение режима работы всех заведений в жилых домах до 22:00, уборку веранд после этого времени, регулярные проверки ночных заведений, патрулирование улиц полицией и изменение административной политики в отношении собственников помещений.

В качестве альтернативы предлагается размещать на жилых улицах магазины детских товаров и салоны для новобрачных, а на центральных — рекламу, пропагандирующую здоровый образ жизни и традиционные ценности.