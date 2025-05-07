Горный университет нашел преподавателей и студентов вуза времен ВОВ

Санкт-Петербургский Горный университет завершил масштабный проект по восстановлению судеб всех, кто был связан с учебным заведением в годы Великой Отечественной войны. Это стало ключевым этапом в изучении военной истории вуза.

Как сообщает «Форпост», Надежда Сигитова, начальник управления по работе с персоналом, и ее заместитель Артур Бобров, инициаторы проекта «Книга памяти», за два года полностью реорганизовали кадровый учет в Ленинградском Горном институте (ЛГИ).

В ходе работы они восстановили поименные списки преподавателей, сотрудников и студентов за 1941-1945 годы, включая периоды эвакуации института сначала в Пятигорск, затем в Черемхово (Иркутская область) и последующего возвращения в Ленинград.

Исследование показало, что в институте числились: 420 преподавателей, 2000 рабочих и служащих, 250 сотрудников учебно-вспомогательного персонала, 110 аспирантов и 3450 студентов.

Всего удалось установить данные более чем о 6000 человек, связанных с вузом в военные годы.

Кроме того, под руководством заведующего кафедрой истории Сергея Рудника и доцента Антона Мокеева, при участии 13 студентов и поддержке ректора Владимира Литвиненко, ведется масштабная работа по восстановлению биографий всех, кто был связан с Горным университетом в годы войны. Исследователи изучают личные дела из вузовского архива, городских архивов Петербурга и других источников.

Все найденные сведения с фотографиями и биографиями публикуются на специальном сайте университета, где представлены все сотрудники и студенты Ленинградского горного института военного периода, даже те, кто провел в вузе совсем немного времени.