Блокадница Ерофеенкова считает отсутствие желаний самым тяжелым после ВОВ

Галина Ерофеенкова, пережившая блокаду Ленинграда, рассказала о самом тяжелом последствии войны — потере вкуса к жизни.

В интервью ТАСС она отметила, что после пережитого ей потребовались годы, чтобы вернуть желание есть, ходить и вообще испытывать какие-либо стремления. Единственное, что не покидало ее, — это убеждение никогда и никому не поддаваться.

Ерофеенкова вспоминала, что после войны ее бабушка расстраивалась из-за отсутствия у нее аппетита, но она не могла ничего с этим поделать. Осознание войны пришло к ней с самого начала, однако было спрятано глубоко внутри. Она описывала тяжелые дни, когда вокруг все исчезло, не было еды и некуда было идти.

Самым страшным после войны она считает именно отсутствие желаний — желания бегать, ходить, радоваться жизни. Она призналась, что после переезда в Подмосковье часто просто стояла на горочке и смотрела вдаль, не испытывая никаких эмоций.