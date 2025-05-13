В Петербурге задержали трех подозреваемых в организации фиктивных браков

Полицейские раскрыли преступную группу, которая за деньги оформляла фиктивные браки для иностранцев на территории Санкт-Петербурга.

В ходе следствия сотрудники полиции выявили преступную группу, действовавшую на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В ее состав входили двое выходцев из Центральной Азии и их 39-летняя сообщница.

Иностранцы платили женщине за заключение фиктивных браков, чтобы легализовать свое пребывание в России. За каждую фальшивую свадьбу мужчины получали по 100 тысяч рублей, тогда как женщина заработала 35 тысяч рублей за два оформленных брака. В результате один из иностранцев уже получил российское гражданство, а второй оформил вид на жительство.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли копии документов, телефоны, денежные средства и электронные носители с доказательствами противоправной деятельности.

В результате следователи возбудили уголовное дело по статье за организацию незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отметим, что максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей. Один из фигурантов арестован, остальным избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все эпизоды преступной схемы.