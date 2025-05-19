На Шаумяна самокат сбил ребенка и чуть не задел коляску 

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел инцидент с участием электросамоката и ребенка.

В воскресенье, 18 мая в 19:12 на проспекте Шаумяна молодой человек, передвигавшийся на арендном электросамокате, сбил восьмилетнего мальчика. Ребенок получил ушибы головы и бедра, ему была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен домой.

Очевидцы и мать пострадавшего рассказали «Фонтанке», что они шли компанией из взрослых и детей по тротуару, стараясь держаться ближе к краям, чтобы избежать столкновений с самокатами, часто проезжающими по этой улице. По словам матери, электросамокатчики начали сигналить сзади, и один из них, двигаясь на высокой скорости, задел ее сына, попытавшись объехать коляску с грудным ребенком.

Водитель самоката покинул место происшествия до приезда экстренных служб. По словам очевидцев, он имел признаки алкогольного опьянения и утверждал по телефону, что его удерживают насильно за то, что он сбил ребенка. Мать пострадавшего сообщила, что ему даже вызвали скорую помощь.