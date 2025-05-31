В Петербург начался сезон церемонии развода почетного караула

В Санкт-Петербурге начался сезон церемоний развода Почетного караула в Петропавловской крепости. Данное мероприятие будет проходить каждую субботу до 1 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея истории города.

Церемония будет проходить в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости, в ней примет участие рота Почетного караула и оркестр штаба Ленинградского военного округа. Плац-парад и вынос флага Российской Федерации и флага Санкт-Петербурга станут самыми яркими моментами мероприятия.

Современная церемония развода караула в Петропавловской крепости носит символический характер и была разработана Военной комендатурой города. Караульная служба в крепости существовала с первых месяцев со дня основания до октября 1926 года.