В Индии отметили 120-летие Михаила Шолохова

В Тривандруме, штат Керала, Индия, торжественно отметили 120-летие со дня рождения выдающегося русского писателя Михаила Шолохова. Мероприятие прошло в Русском доме, сообщил почетный консул РФ, директор Русского дома в Тривандруме Ратиш Наир.

Празднование юбилея собрало представителей культурных и литературных кругов штата Керала, исследователей и почитателей творчества писателя. Центральным событием стал семинар, на котором выступили известные писатели и критики южной Индии. Писательница и литературный критик Сулочана Раммохан отметила способность Шолохова глубоко и проникновенно передавать жизнь казаков, сочетая историческую достоверность с эмоциональной глубиной, пишет ТАСС.

Доктор Раджи Варьера, общественный деятель, подчеркнул, что Шолохов сам пережил то, о чем писал, в отличие от многих других авторов. Ратиш Наир, директор Русского дома в Тривандруме, отметил значение романа «Тихий Дон», назвав его уникальным сочетанием эпического повествования и личной драмы. Он также напомнил о переводе романа на язык малаялам, что сделало его доступным для широкой аудитории в Керале.