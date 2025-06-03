Прокуратура Петербурга помогла блокаднице оформить первую группу инвалидности

Благодаря вмешательству прокуратуры Санкт-Петербурга жительница блокадного Ленинграда смогла оформить первую группу инвалидности.
Сотрудники надзорного ведомства провели проверку в Колпинском районе, в ходе которой выявило нарушения в работе местной поликлиники.
В ходе инспекции специалисты установили, что медицинское учреждение не обеспечило своевременное направление пожилой женщины на медико-социальную экспертизу.
Пациентка, имеющая статус жителя блокадного Ленинграда и страдающая тяжелым заболеванием, нуждалась в пересмотре группы инвалидности и разработке индивидуальной реабилитационной программы.
Прокурор Колпинского района внесла представление главному врачу поликлиники с требованием устранить нарушения законодательства о социальной защите. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Петербурга.
В результате принятых мер петербурженке присвоили первую группу инвалидности.