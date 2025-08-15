Петербург станет центром аэрокосмических стартапов

Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создаст первую в России университетскую стартап-студию для разработки перспективных аэрокосмических технологий.

ГУАП вошел в число шести победителей конкурса Министерства науки и высшего образования России по созданию университетских стартап-студий. Это будет первая в стране специализированная площадка для развития аэрокосмических стартапов, сообщили в пресс-службе вуза.

Студия сосредоточится на трех ключевых направлениях: аэрокосмические технологии, беспилотные авиационные системы, а также средства производства и автоматизации. Ее работа будет тесно связана с научно-техническим потенциалом университета, что позволит максимально эффективно коммерциализировать разработки студентов и преподавателей.

По планам руководства вуза, работа стартап-студии начнется в ноябре 2025 года. В течение октября-декабря будет сформирован портфель перспективных проектов, которые пройдут экспертизу и включатся в акселерационную программу «Технопитер 2025». Первые юридически оформленные стартапы планируется зарегистрировать уже в конце декабря.

Ректор ГУАП Юлия Антохина в беседе с ТАСС подчеркнула, что создание стартап-студии является закономерным этапом развития университета. Новая структура поможет студентам инженерных специальностей приобрести предпринимательские навыки и научиться трансформировать технические идеи в коммерческие проекты. Особое внимание будет уделено синхронизации образовательных программ с актуальными запросами промышленности и бизнеса.