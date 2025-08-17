Ученые фиксируют исчезновение пятен на Солнце

Ученые наблюдают существенное снижение солнечной активности, выражающееся в почти полном исчезновении пятен на видимой стороне нашего светила. Это явление указывает на приближение необычного периода спокойствия звезды.

Специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что на участке Солнца, постоянно обращенном к Земле, темные солнечные пятна практически полностью пропали.

Согласно их анализу, аналогичная картина, вероятно, сейчас формируется и на противоположной стороне светила, что недвусмысленно указывает на глобальный характер наблюдаемого снижения общей солнечной активности.

Эксперты объяснили, что численность и размеры солнечных пятен напрямую коррелируют с интенсивностью и мощностью вспышек. Исходя из текущих тенденций, прогнозируется, что частота солнечных вспышек может значительно уменьшиться, фактически сойдя на нет, или «обнулившись», уже к началу следующей недели. При этом ранее на Солнце отмечалось возобновление выбросов гигантских протуберанцев — огромных фонтанов раскаленного газа и плазмы.

Эти мощные газовые структуры, представляющие собой выбросы плазмы из хромосферы, могут быть выброшены с абсолютно любой части солнечной поверхности.

Это обстоятельство значительно уменьшает их вероятность направленного движения именно в сторону Земли, сводя потенциальную опасность к минимуму. Таким образом, несмотря на предшествующие крупные выбросы плазмы, текущее резкое падение пятенной активности несомненно указывает на наступление продолжительного периода солнечного спокойствия.