Суд взыскал с интернет-магазина 177 тысяч за отказ вернуть деньги

Мировой суд взыскал с интернет-магазина больше 177 тысяч рублей за отказ вернуть деньги за непонравившийся товар.

Судья 65-го судебного участка города Сосновый Бор удовлетворил исковые требования потребителя к интернет-магазину ООО «Глобал капитал Партнерс-Рус», полностью поддержав правовую позицию Роспотребнадзора. Основанием для обращения в суд послужил отказ продавца принять обратно стайлер стоимостью 49,9 тысячи рублей.

Дело в том, что потребитель заказал стайлер стоимостью 49,9 тысячи рублей, но на следующий день решил вернуть товар. Заказчик не успел использовать заказанный стайлер, а также сохранил первоначальный вид изделия, оригинальную упаковку и ярлыки.

Несмотря на соблюдение всех предусмотренных законом процедур, представители магазина проигнорировали письменные и телефонные обращения покупателя, включая сообщения, направленные через форму обратной связи на сайте и электронную почту. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате суд постановил взыскать с компании полную стоимость товара, неустойку за просрочку выполнения требований в размере 49,9 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в сумме 15 тысяч рублей, а также штраф в размере 57,4 тысячи рублей за уклонение от добровольного удовлетворения обоснованных претензий. Общая сумма взыскания составила 177,4 тысячи рублей.