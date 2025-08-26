Прокуратура Кировского района расследует причины пожара на улице Стойкости

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту пожара в жилом доме №29 по улице Стойкости. Координацию работы правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб на месте происшествия осуществляет прокурор района Глеб Рыженков.

В ходе надзорных мероприятий специалисты дадут оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации газового оборудования, а также проверят выполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По завершении проверки прокуратура примет решение о мерах реагирования при наличии соответствующих оснований. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины возгорания в квартире многоэтажного жилого дома.