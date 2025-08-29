В Петербурге возбудят дело после инцидента с автобусом и пассажиркой

Следственный комитет России инициирует уголовное дело по факту инцидента с автобусом в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Судя по записи из салона автобуса, две пассажирки пытались войти в транспорт в момент закрытия дверей. Одной из них удалось попасть внутрь, а вторую зажало створками, после чего ее протащило по проезжей части. Спутница пострадавшей первоначально отреагировала смехом, но затем растерялась и заняла место в салоне.

Как сообщает пресс-служба СК России, исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления по Санкт-Петербургу получила указание возбудить уголовное дело и представить отчет о расследовании.

Стоит отметить, что ранее многочисленные жалобы на водителей городского транспорта, в том числе из-за недостатка их профессионализма на рабочем месте, становились причиной скандалов в Северной столице.