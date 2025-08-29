Минпросвещения рекомендовало изучать отечественное кино в школах

Минпросвещения России разработало методические рекомендации по изучению отечественного кинематографа в школах.

Как сообщает ТАСС, документ уже направлен во все регионы страны для использования в общеобразовательных организациях.

Главной целью инициативы является использование воспитательного потенциала художественных фильмов для укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей.

Основой рекомендаций стал список из 100 фильмов, сформированный советом по культуре и искусству при президенте России. В перечень вошли картины выдающихся отечественных режиссеров.

Образовательные учреждения готовы использовать предложенные фильмы при изучении литературы, истории, изобразительного искусства и музыки. Например, на уроках музыки в 8 классе при изучении джаза могут быть показаны фрагменты фильма Карена Шахназарова «Мы из джаза». Это поможет школьникам лучше понять историю музыкального направления.