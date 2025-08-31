В России осенью стартует апробация индекса цифровой безопасности детства

Пилотный проект по внедрению индекса цифровой безопасности детства начнется осенью в нескольких регионах России. Как сообщили в Альянсе по защите детей в цифровой среде, это первый в стране исследовательский инструмент, который позволит измерить реальное благополучие подростков в цифровой среде.

В апробации примут участие школьники, родители и педагоги. По мнению представителей альянса, это позволит проверить методику в действии и собрать объективные данные о рисках, с которыми дети сталкиваются в интернете, а также определить области, где особенно необходима поддержка.

В пресс-службе альянса отметили, что необходимость в таком инструменте назрела давно. Анализ 33 международных и национальных индексов показал, что существующие подходы фиксируют в основном формальные показатели — наличие программ, законов и образовательных инициатив, но почти не оценивают их эффективность в реальной жизни.

Индекс цифровой безопасности детства разработан совместно с исследовательским центром Mindsmith. Его методология построена таким образом, чтобы учитывать не только угрозы, но и возможности, которые открывает интернет. Важным отличием нового инструмента стала оценка качества взаимодействия между всеми элементами системы: школой, родителями, государством и цифровыми платформами.