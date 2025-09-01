Прокуратура требует возместить инвалиду 147 тысяч рублей стоимости лекарства

Прокуратура Фрунзенского района добивается возмещения затрат на лекарство для онкологического больного.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга, 47-летний инвалид с онкологическим заболеванием не получил вовремя необходимый препарат по льготному рецепту.

В результате мужчина был вынужден самостоятельно приобрести медикамент, потратив на это более 147 тысяч рублей. Прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения и установила факт нарушения прав пациента на обеспечение лекарственными средствами.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с регионального комитета по здравоохранению суммы, затраченной петербуржцем на покупку препарата. В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении в судебных органах. Решение по данному делу может создать важный прецедент для аналогичных случаев.