В понедельник движение по трассе «Кола» остановят на 45 минут

Движение по трассе Р-21 «Кола» будет полностью остановлено на 45 минут 22 сентября 2025 года. Временное ограничение связано с проведением плановой разводки Ладожского моста.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили о временном прекращении движения на одном из участков федеральной трассы Р-21 «Кола». Полное перекрытие транспорта запланировано на 22 сентября 2025 года с 15:00 до 15:45 на 40-м километре автодороги.

Ограничение связано с необходимостью обеспечения проводки крупногабаритного барже-буксирного состава по реке Неве. Для пропуска судов с максимальной высотой надводной части 18 метров будет произведена разводка пролета Ладожского моста, расположенного вблизи деревни Марьино Кировского района.

Работы по разведению мостового перехода осуществляются силами подрядной организации на основании согласования с соответствующим управлением. Проведение мероприятия возможно только при определенных метеоусловиях: температура воздуха не должна превышать 25 градусов по Цельсию, а скорость ветра — 15 метров в секунду.

В ведомстве принесли извинения за доставленные неудобства и порекомендовали водителям заранее учитывать эту информацию при построении маршрутов.