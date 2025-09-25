Суд вынес приговор участковому за коррупцию на Сенном рынке Петербурга

В Санкт-Петербурге вынесен обвинительный приговор бывшему участковому уполномоченному полиции Адмиралтейского района.

Он признан виновным в серии коррупционных преступлений и организации незаконной миграции, двое иностранных граждан также осуждены за дачу взяток и пособничество.

Как установило следствие, с февраля 2023 по апрель 2024 года экс-сотрудник получал денежные средства от мигрантов за непривлечение их к ответственности за незаконную торговлю на Сенном рынке, общая сумма составила не менее 115 тысяч рублей.

По данным пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, в другой период он взял около 300 тысяч рублей за покровительство в сфере миграционных нарушений. Преступная деятельность была пресечена в результате совместной операции сотрудников СК, УСБ МВД и УФСБ.

Суд назначил бывшему участковому наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима с штрафом в один миллион рублей. Его сообщники получили сроки четыре года и семь с половиной лет строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.