Обманувший пенсионерку на 4 млн пособник мошенников задержан в Петербурге

Полицейские Выборгского района Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в пособничестве мошенникам, которые похитили у пенсионерки крупную сумму денег.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 17 сентября 2025 года в отдел полиции обратилась 81-летняя жительница дома по проспекту Художников.

Она сообщила, что 11 сентября неизвестный мужчина позвонил ей и под предлогом необходимости декларирования средств убедил снять наличные для передачи курьеру.

Женщина выполнила требования злоумышленника и передала приехавшему посыльному свыше 4 млн рублей. После этого она осознала обман и написала заявление в правоохранительные органы. На основании ее обращения было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», и следователи приступили к работе.

Так, 23 сентября в 12:45 оперативная группа задержала подозреваемого возле на улице Ломоносова. Им оказался 23-летний неработающий местный житель. Мужчина был задержан в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства для дальнейшего разбирательства.