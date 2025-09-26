Бывшую чиновницу из Ленобласти судят за взятку в 200 тысяч рублей

Бывшая сотрудница администрации Рябовского городского поселения предстанет перед судом по обвинению в получении взятки.

По данным пресс-службы Прокуратуры Ленинградской области, экс-главный специалист по жилищным вопросам обвиняется по статье УК РФ «Мошенничество» в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Тосненский городской суд для дальнейшего разбирательства.

Как установило следствие, в августе 2022 года обвиняемая получила от гендиректора ООО «Александр» 200 тысяч рублей. Деньги были переданы за содействие в заключении муниципальных контрактов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Также речь шла о региональной программе по переселению из аварийного жилья.

Прокуратура подтвердила, что собранные по делу доказательства являются достаточными. На этом основании было утверждено обвинительное заключение. Теперь суд займется рассмотрением материалов по существу.