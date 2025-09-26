В Петербурге представили первый российский подводный коллектор

Первый в России подводный коллектор для сбора углеводородов представлен в Санкт-Петербурге.

Опытный образец оборудования разработан Морским бюро машиностроения «Малахит» и показан на международной выставке «Нева 2025». Проект реализован при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.

Инженер второй категории Алексей Папин пояснил, что манифольд предназначен для сбора пластового флюида с нескольких скважин и объединения его в единую систему. Оборудование рассчитано на глубину до 500 метров и предназначено для безотказной работы в течение 30 лет. Особенностью конструкции является использование сварных соединений трубопроводов.

Установка коллектора предусматривает погружение донного опорного основания с последующим заглублением свай с помощью телеуправляемого подводного аппарата. После монтажа основания устанавливается сам манифольд с защитой от повреждений. Опытный образец полностью собран на Ижорских заводах в Санкт-Петербурге.