Студентов одного из медвузов Петербурга не допустили к занятиям из-за опоздания

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку инцидента в одном из медицинских вузов, где студентов не допустили к занятиям из-за опоздания. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению законодательства об образовании.

Сотрудники надзорного ведомства проводят проверку обстоятельств инцидента в высшем учебном заведении медицинского профиля. Согласно предварительной информации, группа студентов не была допущена к учебным занятиям по причине опоздания.

Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего и анализирует соответствие действий администрации учебного заведения требованиям законодательства об образовании. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Ведомство проведет оценку организации учебного процесса и соблюдения прав обучающихся.