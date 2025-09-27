Следствие устанавливает обстоятельства нападения на ребенка у канала Грибоедова

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после нанесения тяжких телесных повреждений ребенку.

Инцидент произошел в ночь на 27 сентября на набережной канала Грибоедова. По предварительным данным, неизвестный нанес ребенку не менее одного удара колото-режущим предметом в область передней брюшной стенки.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, включая выяснение причин нахождения ребенка на улице в ночное время. Также правоохранители устанавливают личность нападавшего.