Адвокат в Петербурге обвинен в мошенничестве на 9 млн рублей

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката и его сообщника, обвиняемых в мошеннических действиях.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, фигуранты проходят по статье УК РФ «Мошенничество» и статье УК РФ «Похищение паспорта». Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Следствие установило, что адвокат по просьбе проживающих за границей супругов продал их петербургскую квартиру и решил присвоить вырученные средства. Для реализации этого плана он нашел двух подельников. Четвертого сентября 2024 года в одном из кафе на улице Смолячкова они инсценировали изъятие денег и документов, представившись сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время статус адвоката одного из обвиняемых приостановлен. На имущество фигурантов наложен арест для обеспечения возможных имущественных взысканий. Собранный доказательственный материал признан достаточным, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.