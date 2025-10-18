Авария с фурой на внешней стороне КАД в районе Бронки парализовало движение

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля ограничило движение на внешней стороне КАД в районе порта Бронка.
Вечером 18 октября на 118-м километре внешней стороны Кольцевой автодороги вблизи порта Бронка произошло столкновение грузового и легкового транспортных средств. В результате ДТП пострадал один человек.
По данным пресс-службы Дирекции комплекса защитных сооружений, авария произошла в 16:40 и привела к ограничениям движения на данном участке.
В результате дорожного происшествия образовалась пробка протяженностью около двух километров. Для движения транспорта оставалась доступна только одна средняя полоса, что создало дополнительные сложности в вечерний час пик.
На месте аварии работают специалисты экстренных служб. Водителям рекомендовано использовать альтернативные маршруты.