На Дальневосточном проспекте ускорили движение трех трамваев

В Санкт-Петербурге увеличили скорость движения трамваев на Дальневосточном проспекте.

Речь идет о маршрутах под номерами 7, 27 и 39. По данным телеканала «Санкт-Петербург», этого добились после модернизации светофорных объектов на нескольких перекрестках.

Новые устройства на перекрестках обеспечивают так называемую «зеленую волну». Специальная система распознает приближающийся трамвай и своевременно активирует для него разрешающий сигнал. Это позволяет вагонам проезжать без необходимости торможения, что экономит время пассажиров.

Такие меры не только сокращают время в пути, но и делают перевозки более безопасными. Всего в городе планируют ускорить работу 15 трамвайных маршрутов в рамках аналогичной программы. Внедрение новых технологий является частью масштабной работы по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.