В Пушкинском районе задержали курьера мошенников

Полицейские в Пушкинском районе задержали молодого человека, подозреваемого в пособничестве мошенникам.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленник участвовал в хищении денег у пожилой жительницы города. Инцидент произошел в середине октября.

Десятого октября 74-летняя женщина сообщила о звонке от лжесотрудника банка. Неизвестный убедил ее передать наличные средства для их защиты. В результате пенсионерка отдала курьеру 600 тысяч рублей возле своего дома на Колпинском шоссе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Так, 17 октября в 19:20 подозреваемый был задержан оперативниками у дома на улице Декабристов. Им оказался неработающий 21-летний мужчина.