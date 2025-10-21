Сотрудников ЗакСа эвакуировали из-за задымления в Мариинском дворце

Во вторник на территории Мариинского дворца произошло задымление. Инцидент произошел во время ремонтных работ, когда в лифтовой шахте воспламенился брезент.

По данным пресс-службы Законодательного собрания Санкт-Петербурга, происшествие случилось в дневное время в ходе проведения ремонтных работ. Источником дыма стало возгорание брезента в лифтовой шахте, которое было оперативно ликвидировано силами присутствовавших на месте специалистов.

Персонал учреждения был своевременно эвакуирован, а после устранения последствий инцидента сотрудники вернулись к выполнению рабочих обязанностей. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время в Мариинском дворце проходит масштабная реставрация вестибюля и парадной лестницы, которая продлится до 30 ноября. Работы были начаты в период парламентских каникул, сообщает Мойка78.

Отметим, что стоимость реставрационных работ для городского бюджета составила 285 миллионов рублей. Контракты распределены между двумя подрядными организациями: три соглашения заключены с ООО «РСК АНТИК», шесть договоров — с ООО «Реставрационная компания «СОЮЗ».