Обвиняемого в убийстве 20 лет назад из-за валюты задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства, которое произошло в 2005 году.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, вечером 27 мая 2005 года на Каменноостровском проспекте фигурант нанес потерпевшему не менее девяти ударов колюще-режущим предметом. Преступление было совершено с целью завладения денежными средствами в размере трех тысяч долларов США.

Благодаря работе следователей и сотрудников уголовного розыска был проанализирован массив собранных ранее доказательств. Изучены показания свидетелей, результаты экспертиз и данные оперативно-розыскных мероприятий. Тщательное сопоставление улик с информацией из различных баз данных позволило установить новые обстоятельства дела.

Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за убийство семьи в Ленинградской области. В настоящее время он доставлен из Ставропольского края к следователю для проведения необходимых процессуальных действий. Продолжается работа по установлению всех обстоятельств произошедшего преступления.