Объем платных медуслуг в Петербурге вырос на 25 процентов

Петербуржцы могут получать медицинскую помощь в коммерческих клиниках бесплатно по программе обязательного страхования.

Как сообщает «Вечерний Санкт-Петербург», объем платных медицинских услуг в городе за первые три месяца 2025 года вырос на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество частных клиник, участвующих в системе ОМС, сократилось со 164 в 2021 году до 136 в текущем. Эксперты связывают эту динамику с низкой рентабельностью услуг по ОМС.

Участие в системе обязательного медицинского страхования позволяет частным клиникам диверсифицировать источники дохода и привлекать новых пациентов. По словам генерального директора Ассоциации частных клиник Александра Солонина, это помогает обеспечить загрузку дорогостоящего оборудования. Однако не все коммерческие медицинские организации готовы нести дополнительные расходы, связанные с работой по ОМС.