Около 46% российских потребителей готовы платить больше за безопасные продукты

Почти половина российских потребителей готова платить больше за продукты с безопасным составом.

Согласно результатам опроса Роскачества, 46% респондентов согласны переплачивать за органические продукты. Основным мотивом для 54% опрошенных стала забота о здоровье, тогда как 52% указали на пользу для организма и безопасный состав. Для 26% потребителей важным фактором оказался вкус продукции, а 31% ценит большее содержание питательных веществ в органических товарах.

Также результаты опроса показали, что 78% россиян с разной периодичностью приобретают экологически чистые продукты. Из них 18% совершают такие покупки 1-2 раза в неделю или чаще, 33% —не реже одного раза в месяц, а 27% — реже одного раза в месяц.