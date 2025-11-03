Пять бывших сотрудников ЖКС предстанут перед судом за мошенничество

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудников жилищно-коммунальной службы.

Сотрудники Следственного отдела завершили производство по уголовному делу в отношении пяти бывших сотрудников ООО «ЖКС № 1 Фрунзенского района». Фигурантам предъявили обвинение по двум эпизодам группового мошенничества в крупном размере.

Согласно материалам расследования, с ноября по декабрь 2023 года обвиняемые с помощью должностного положения организовали заключение фиктивных договоров подряда с контролируемыми коммерческими организациями. Документы касались выполнения ремонтных работ на лестничных клетках в многоквартирных жилых домах. Фактически необходимые работы проводились силами самой управляющей компании с минимальными затратами.

На основании подложных актов о выполненных работах производилась полная оплата по договорам, после чего полученные денежные средства обналичивались и распределялись между участниками преступной группы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствие смогло собрать достаточную доказательственную базу, подтверждающая причастность обвиняемых к преступлениям. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.