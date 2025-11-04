Волонтеры нашли живыми 216 человек в Петербурге и Ленобласти за октябрь

Поисковики подвели итоги октября 2025 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Так, в течение месяца было зафиксировано 216 случаев успешного обнаружения пропавших живыми и 18 случаев с летальным исходом. Не смогли отыскать волонтеры 17 человек. Сами родные нашли 19 человек и еще 20 заявок оказались не подтверждены.

Как сообщает группа в соцсети «ВКонтакте» поискового отряда «ЛизаАлерт Питер», параллельно с поисковыми операциями ведется активная подготовка добровольцев. В октябре также отмечаются случаи, когда разыскиваемые не были найдены, а по некоторым заявкам информация требует дополнительного подтверждения. Важным достижением стало обнаружение родственников для части пропавших людей.

В текущем месяце отряд проводит обучение по различным направлениям, включая работу с беспилотной авиацией и водные поиски. Граждан призывают сообщать любую информацию по бесплатной горячей линии, что может помочь в успешном завершении поисковых операций.