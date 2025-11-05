Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь

Федеральную трассу Р-21 «Кола» полностью перекроют для движения транспорта шестого ноября 2025 года в Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничение связано с разводкой моста через реку Свирь у города Лодейное Поле. Движение автомобилей будет прекращено с 12:50 до 15:00 на период прохода теплохода «Скрунда» с высотным габаритом 22 метра.

Начальник территориального ситуационного центра Илья Пузыревский пояснил, что разводку моста будут производить представители ОАО «РЖД». Данное инженерное сооружение является совмещенным и предназначено для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Ожидается, что двухчасовое перекрытие позволит безопасно провести судно по реке Свирь.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» рекомендует водителям заранее планировать маршруты следования и учитывать временные ограничения движения. Трасса Р-21 «Кола» соединяет Санкт-Петербург с Петрозаводском, Мурманском и далее следует к границе с Норвегией, являясь важной транспортной артерией Северо-Западного региона.