Петербурженка получила 12 лет за жестокое обращение с дочерью

Суд приговорил жительницу Санкт-Петербурга к 12 годам колонии за систематическое истязание собственной дочери.

Санкт-Петербургский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о жестоком обращении с несовершеннолетней девочкой. Два фигуранта, мать ребенка и ее сожитель, признаны виновными в совершении преступлений.

Летом 2023 года девочка заболела. Состояние ребенка потребовало постоянного ухода и медицинского наблюдения. Вместо оказания необходимой помощи обвиняемые подвергали ребенка систематическим физическим и психологическим издевательствам. Применялись удары с использованием различных предметов.

Мужчину также признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Преступные действия сопровождались угрозами физической расправы в адрес самой девочки и ее близких родственников, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Обвиняемые частично признали свою вину. Женщина согласилась с неисполнением обязанностей по воспитанию ребенка и сокрытием преступлений. Мужчина подтвердил факты нанесения побоев и совершения насильственных действий сексуального характера.

Суд назначил мужчине наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Оставшийся срок будет злоумышленник будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Мать девочки приговорена к 12 годам колонии общего режима.

С осужденных взыскана компенсация морального вреда в размере двух миллионов рублей в пользу потерпевшей.