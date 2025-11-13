Авито запустил кампанию о защите персональных данных пользователей

Авито представил коммуникационную кампанию «Дом для данных», призванную разъяснить пользователям принципы работы платформы с их личной информацией. Инициатива направлена на повышение прозрачности и укрепление доверия.

Кампания использует метафору дома, где персональные данные представляют собой личное пространство пользователя, а он сам выступает его полноправным владельцем. Символом проекта стал кот Базик, имя которого отсылает к термину «база данных». Этот персонаж помогает сделать сложные юридические аспекты более понятными.

Параллельно Авито представил обновленную версию Политики конфиденциальности. Документ был переработан для улучшения читаемости: формулировки упрощены, добавлены пояснения к терминам и внедрен формат «вопрос-ответ». Как пояснила руководитель практики правовой поддержки защиты данных Авито Марина Юфа, к документу добавили приложение, которое наглядно показывает, какие данные и с какой целью обрабатываются, а также кто из партнеров платформы участвует в этом процессе.

По словам Юфы, исследование платформы показало, что только 18% россиян всегда читают пользовательские соглашения и политики конфиденциальности, а 43% делают это редко. Новая кампания призвана подчеркнуть, что пользователь остается главным в управлении своей информацией, а также простым языком объяснить механизмы защиты данных на платформе.

В рамках проекта «Дом для данных» запущен лендинг с материалами, видеоролик и обновлен интерфейс раздела с Политикой конфиденциальности.