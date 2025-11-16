Народный мемориал героям Великой Отечественной создают в Ленобласти

В Кировском районе Ленинградской области создается народный мемориал «Стена памяти» в честь героев Великой Отечественной.

Как сообщает allnw.ru, мемориальный комплекс разместится на территории «Новая Малукса». В настоящее время уже установлен каркас будущего памятника, начата подготовка к монтажу именных табличек и портретов.

Основу мемориала составят находки поисковых экспедиций, которые ведутся свыше десяти лет. Будут возвращены памятные знаки, временно демонтированные в ходе реконструкции комплекса в прошлом году.

Завершение работ запланировано на конец апреля 2026 года. Финальный этап пройдет в формате субботника с участием поисковых отрядов из разных регионов России.

Проект реализуется при поддержке местных властей и общественных организаций. Мемориал станет важным объектом сохранения исторической памяти для будущих поколений.