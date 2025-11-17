В Петербурге приведут в порядок подъезды домов после проверки прокуратуры

Прокуратура Санкт-Петербурга провела две проверки по вопросам соблюдения жилищного законодательства.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга, в одном из районов города установили ненадлежащее состояние подъездов в многоквартирном доме. Ранее стало известно, что жители жаловались на плохое содержание общего имущества.

В подъездах этого здания были обнаружены частичные разрушения отделочных материалов на стенах, полу и потолке. Дополнительно специалисты зафиксировали открытые электрические щитки, что представляет опасность.

Ранее отдельная проверка прошла в Колпино, где застройщик нарушил проект организации строительства. Это привело к движению техники через дворы жилых массивов.

По каждому случаю надзорное ведомство направило представления ответственным организациям. В настоящее время эти документы находятся на рассмотрении.