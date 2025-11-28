Петербуржцам напомнили правила возврата автомобилей со спецстоянки

В Санкт-Петербурге разъяснили порядок возврата разукомплектованных транспортных средств со специализированных стоянок.

Как сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, автомобили с отсутствующими кузовными деталями могут быть перемещены на спецстоянки. Информацию о месте нахождения транспортного средства можно получить на соответствующем сайте или по телефону диспетчерской службы.

В ведомстве подробно описали процедуру получения разрешения на возврат автомобиля через СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта». Прием граждан ведется по вторникам и четвергам по адресу улица Белинского, дом 13.

По данным Комтранса, после получения разрешения необходимо согласовать вывоз автомобиля с дежурным специалистом стоянки. В пресс-службе ведомства напомнили, что для получения транспортного средства потребуются паспорт, свидетельство о регистрации и разрешительный документ.