Бобров открыл новую парковку на Верхней Масловке

Государственная инспекция по недвижимости Москвы (ГИН Москвы) под руководством Ивана Боброва представила результаты благоустройства территории, на месте которой теперь функционирует современная парковка.

В рамках совместной работы с общественным проектом «Контроль Москвы» в Савеловском районе было создано новое пространство для комфортного размещения транспорта на улице Верхняя Масловка. Жители района получили обустроенную площадку, рассчитанную на 40 автомобилей, там, где ранее располагалась неорганизованная парковка.

Иван Бобров подчеркнул значение инициативы ведомства: «Земельный участок на ул. Верхняя Масловка рядом с владением 6, строение 2 ранее представлял собой неухоженную территорию с хаотичной парковкой. По инициативе инспекции участок был рассмотрен на предмет вовлечения в хозяйственный оборот и дальнейшего благоустройства».

Решение о создании именно парковочной зоны было принято с учетом актуальных потребностей местного сообщества.

Данный проект является частью масштабной программы ГИН Москвы, реализуемой с 2021 года и направленной на комплексное развитие городских территорий путем создания новых социальных объектов, включая парковки, зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

Вчера Бобров анонсировал открытие парковки в Савеловском районе.