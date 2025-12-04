Бобров анонсировал открытие парковки в Савеловском районе

Сегодня, 28 ноября, в Петродворцовом районе состоялось торжественное открытие нового корпуса детского сада № 30 на 280 воспитанников от полутора до семи лет, который компания Setl Group построила в квартале «Дворцовый фасад» в Стрельне по адресу проспект Буденного, дом 20, корпус 3.Как сообщили в компании, трехэтажное здание включает ясельные группы с игровыми и спальными комнатами, современный бассейн, медицинский блок, кухню, помещения для детей 3-5 лет, кабинеты логопеда и психолога, музыкальный и физкультурный залы, а также многофункциональные классы для кружков.На прилегающей территории обустроены 12 игровых площадок с навесами, песочницами и качелями, большая спортивная зона, а также проведено озеленение с высадкой деревьев, кустарников, газонов и цветников.Ранее в жилом комплексе «Дворцовый квартал» Setl Group уже построила школу на 700 учеников с двумя...