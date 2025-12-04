Бобров анонсировал открытие парковки в Савеловском районе

Руководитель ГИН Москвы Иван Бобров сообщил о вводе в эксплуатацию новой благоустроенной парковки в столице.
Объект, созданный усилиями инспекции, расположен на улице Верхняя Масловка в Савеловском районе. Реализация данного проекта стала возможной благодаря совместной работе с общественным проектом «Контроль Москвы».
В результате на месте ранее заброшенного участка появилась организованная стоянка, обеспечивающая 40 машиномест для жителей близлежащих домов. Иван Бобров прокомментировал преобразование:
«Земельный участок на ул. Верхняя Масловка ранее представлял собой неухоженную территорию с хаотичной парковкой. Учитывая потребность местных жителей в парковочных местах, площадку заасфальтировали, привели в порядок и обустроили под комфортную стоянку».
Эта работа является частью долгосрочной программы ГИН Москвы по мониторингу и вовлечению в городской оборот неэффективно используемых земель для создания на них объектов общественной инфраструктуры, включая парковки, зоны отдыха и спортивные объекты.
