Большинство россиян предпочитают подарки для души, а не сертификаты

Только 3% опрошенных россиян хотели бы получить в качестве новогоднего подарка подарочный сертификат или предоплаченную банковскую карту.

Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Русский стандарт», материалы которого есть у ТАСС. Наибольшая доля респондентов, 37%, предпочитают получить «что-то для души». На втором месте по популярности с результатом 32% находятся денежные средства.

Практичные и полезные подарки желают получить 28% участников опроса. При этом в течение 2025 года большинство респондентов, 52%, уже получали в качестве презента на различные праздники именно деньги. Что-то полезное получали 26% россиян.

Подарки для души доставались 19% опрошенных, а сертификат или карта — лишь 3%. Выбирая презент для близких, 46% участников исследования обычно дарят то, что, по их мнению, человек сам себе не купит. Деньги в качестве подарка готовы преподнести 22% респондентов.

Еще 20% россиян дарят то, что выбрал сам получатель, а 8% — полезные в быту вещи. В опросе принимали участие свыше двух тысяч клиентов банка «Русский стандарт».