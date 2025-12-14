В Госдуме предложили ФАС проверить одновременный рост цен операторов

Депутаты Государственной думы и сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов призвали проверить законность одновременного повышения цен крупнейшими операторами мобильной связи.

Соответствующее обращение было направлено руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому. Копия этого документа имеется в распоряжении редакции. Парламентарии просят ведомство провести проверку деятельности компаний на предмет соблюдения законодательства о конкуренции.

В обращении также содержится просьба оценить законность синхронного роста стоимости услуг, который превысил рост индекса базовых потребительских цен. Целью данной инициативы названо снижение финансовой нагрузки на потребителей. Авторы документа также запросили позицию ФАС о возможности снижения тарифов или возврата средств абонентам.

Основанием для такого шага стали частые сбои и снижение качества связи во многих регионах страны. По словам сенатора Гибатдинова, граждане относятся к проблемам с пониманием, однако операторы, несмотря на ухудшение услуг, продолжают повышать на них цены.

Ранее ФАС уже обязывала одного из крупных операторов возместить средства абонентам из-за неправомерного повышения тарифов.