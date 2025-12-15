В Петербурге усилят безопасность в школах после нападения на учителя

Власти Санкт-Петербурга усиливают меры безопасности в школах после нападения ученика на учительницу.

Соответствующее поручение уже направлено руководителям образовательных учреждений. Как сообщает пресс-служба Комитета по образованию, учебным заведениям необходимо уделить особое внимание профилактической работе с учащимися и их семьями.

Стоит отметить, что инцидент произошел утром 15 декабря в школе № 191. По предварительным данным, девятиклассник мог быть вооружен ножом. Пострадавшая учительница математики была прооперирована и находится в реанимации на искусственной вентиляции легких.

По словам директора школы Светланы Бабак, у напавшего подростка не было проблем с успеваемостью. Она охарактеризовала его как спокойного, но замкнутого ребенка. Комитет поручил провести дополнительную работу по предотвращению подобных случаев.