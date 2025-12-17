В Петербурге обсудили концепцию развития метро до 2030 года

На состоявшемся заседании Координационного совета стороны рассмотрели планы развития метрополитена Санкт-Петербурга до 2030 года. Участники обсудили модернизацию станций и обновление подвижного состава.
В 2025 году "Почта России" провела ремонт 15 объектов своей сети в макрорегионах Северо-Запад и Центр. Согласно данным компании, с начала реализации программы модернизации общее количество обновленных отделений достигло 190, включая 39 модульных быстровозводимых комплексов, установленных преимущественно в сельских населённых пунктах. Проект осуществляется при участии партии «Единая Россия» и предполагает не только капитальный ремонт помещений, но и внедрение современных цифровых услуг. Теперь в отремонтированных отделениях жители даже отдаленных территорий могут получить доступ к порталу Госуслуг для подтверждения или восстановления учетной записи, распечатать документы, получить электронную юридически значимую корреспонденцию, а также воспользоваться медицинскими сервисами самостоятельного замера температуры, давления и уровня кислорода в крови. Как сообщает пресс-служба «Почты России» по Северо-Западу, задача программы выходит за рамки простого косметического ремонта.«Мы стремимся расширить...
Российским туристам эксперты рекомендуют обратить внимание на проверенные отечественные направления. От Северного Кавказа до Хибин страна предлагает разнообразные склоны как для начинающих, так и для опытных спортсменов.Основные горнолыжные направленияВ число наиболее популярных и развитых горнолыжных центров России входят курорты Красной Поляны, Домбай, Приэльбрусье, Шерегеш, Абзаково, а также зоны катания в Хибинах, Восточных Саянах, Белокурихе и Мраткино. Их привлекательность обусловлена не только протяженностью и разнообразием трасс, но и постепенным повышением уровня сервиса, доступностью фрирайда и возможностью совместить горнолыжный отдых с другими видами туризма.Красная Поляна Курортный кластер Красной Поляны, включающий комплексы «Роза Хутор», «Горки Город» и «Газпром» («Лаура»), расположен в уникальной природной зоне в 40 километрах от черноморского побережья. Это позволяет совместить катание на склонах с отдыхом у моря. Регион отличается...
