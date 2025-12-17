В Петербурге обсудили концепцию развития метро до 2030 года

На заседании Координационного совета рассмотрели планы развития метрополитена Санкт-Петербурга до 2030 года. Основное внимание было уделено Концепции развития метро, которая включает реконструкцию действующих станций и строительство новых линий. Об этом сообщил вице-губернатор города на Неве Кирилл Поляков.

Он отметил, что в этом году уже завершили капитальный ремонт станции «Удельная», а работы продолжаются на «Фрунзенской» и «Парке Победы». Участники также обсудили проект пересадочного узла «Лиговский 2» в составе высокоскоростной магистрали и комплексное развитие транспортной системы агломерации.

В своем Telegram-канале вице-губернатор добавил, что ведётся планомерное обновление парка городского транспорта. Министр транспорта РФ Андрей Никитин, присутствовавший на заседании, подтвердил высокие темпы этой работы. Он отметил, что доля современного транспорта в Петербурге превышает средние показатели по стране.