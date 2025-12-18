Эксперты сообщили о структурном кризисе в российском автопроме

Российская автомобильная промышленность оказалась в глубоком структурном кризисе, по итогам десяти месяцев демонстрируя наихудшие показатели среди всех отраслей.

Эксперты утверждают, что проблемы выходят за рамки конкретных заводов и носят системный характер. Как сообщает RuNews24.ru со ссылкой на обзор Центра стратегических разработок «Тормозной путь», кризис затронул не только легковое, но и грузовое машиностроение.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович подчеркивает, что для выхода из ситуации отрасли требуется принципиально новая бизнес-модель.

Ключевыми причинами спада аналитики называют жесткую денежно-кредитную политику с высокой ключевой ставкой, что сделало автокредиты недоступными, а также снижение платежеспособности населения. Дополнительным ударом стал масштабный импорт в предыдущем году, создавший огромные складские запасы и ценовой демпинг.

При этом государственные протекционистские меры, по мнению экспертов, оказались малоэффективными. Российские автомобили продолжают уступать импортным по качеству и технологиям, а низкая рентабельность отрасли не позволяет привлекать необходимые для модернизации инвестиции.

Перед отраслью стоит выбор между инерционным сценарием, ведущим к технологическому отставанию, и трансформационным путем. Последний требует привлечения серьезных инвестиций и переориентации на реальную конкурентоспособность.

Для рядовых граждан сложившаяся ситуация означает сужение выбора и рост цен. Эксперты прогнозируют увеличение срока эксплуатации подержанных автомобилей и рост популярности каршеринга.