Выражение «схема Долиной» вошло в словарь неологизмов 2025 года

В словарь неологизмов 2025 года включат несколько новых выражений.

Речь идет о словосочетаниях, которые возникли вокруг судебного дела певицы Ларисы Долиной о продаже квартиры. Всего в список войдут пять новых языковых единиц.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на филолога Валерия Ефремова, первым в летом 2024 года зафиксировали выражение «схема Долиной». Позже появились «эффект Долиной» и «казус Долиной».

Также в словарь включат словосочетания «бабушкина схема» и «бабушкин вариант». Все они относятся к мошенническим схемам в сфере недвижимости.

Ученый провел аналогию с другим громким событием — «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой. Оно также породило серию новых слов, например, «головечеринники», которые позже стали употребляться независимо от исходного контекста.

Напомним, судебный спор вокруг квартиры Ларисы Долиной длился несколько месяцев. Первоначально суд удовлетворил иск певицы, признав сделку мошеннической.

Однако позже Верховный суд России отменил это решение. Он признал право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье.