Продюсера Андрея Разина заочно арестовали по делу о мошенничестве

Таганский суд Москвы заочно арестовал продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Мера пресечения в виде заключения под стражу будет действовать в течение двух месяцев с момента его задержания на территории России или экстрадиции, сообщает РИА Новости.

Как следует из ходатайства следствия, Разин скрылся от правосудия и находится за пределами страны, его точное местоположение не установлено. В суде его интересы представлял адвокат по назначению, поскольку защитник по соглашению дважды не явился на заседание.

Обвинение основано на подозрении в присвоении средств, которые должны были быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова, автора песен «Ласкового мая». По версии следствия, Разин использовал поддельный договор для получения денег как правообладатель.

Вдова Кузнецова признана потерпевшей по делу. Также, по данным источника, Разину могут добавить еще один эпизод мошенничества, связанный с поддельным договором с певцом Юрием Шатуновым. МВД объявило продюсера в международный розыск. Разин, по имеющейся информации, уехал из России сразу после возбуждения уголовного дела.